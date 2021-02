Investor Kretinsky senkt Anteil an ProSiebenSat.1 unter fünf Prozent

Kretinsky galt als Gegengewicht zum ProSiebenSat.1-Großaktionär Mediaset

Der tschechische Milliardär und ProSiebenSat.1-Großinvestor Daniel Kretinsky verkauft ein Aktienpaket an dem deutschen Fernsehkonzern. Die Beteiligung sinkt dadurch von knapp 8 auf 4,83 Prozent, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Kretinskys Investmentfirma Czech Media Invest (CMI) teilte mit, man habe die Beteiligung an ProSiebenSat.1 Ende Jänner an VESA Equity Investment übertragen.

VESA-Manager Branislav Miskovic sagte, man schätze die Arbeit von ProSieben-Chef Rainer Beaujean sehr. Miskovic signalisierte zudem, dass die Investoren ihren Anteil wieder erhöhen könnten, wenn Beaujean weitere Digital-Töchter verkauft habe. "VESA ist offen, ihre Position an ProSiebenSat.1 wieder zu erhöhen, sobald die digitalen Beteiligungen zumindest teilweise monetarisiert wurden und sich ihr Wert damit herauskristallisiert hat."

Kretinsky galt in der Branche zuletzt als Gegengewicht zu dem anderen ProSiebenSat.1-Großaktionär Mediaset. Das von der Familie des ehemaligen italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi kontrollierte Unternehmen will seine Zusammenarbeit mit den Münchenern ausbauen und schmiedet europaweite Kooperationen. ProSiebenSat.1 hat sich bisher eher zurückhaltend gezeigt.