IPI unterstreicht die Solidarität mit der Presse in Myanmar

Internationales Presseinstitut sieht Rechte der Medien durch Putsch gefährdet

Das in Wien ansässige Internationale Presse Institut (IPI) hat angesichts des jüngsten Militärputsches seine Solidarität mit seinen Mitgliedern in Myanmar unterstrichen und eine sofortige Rückkehr zu demokratischen Rechten gefordert.

"IPI und sein globales Netzwerk stehen fest in Solidarität mit unseren Mitgliedern und der journalistischen Gemeinschaft in Myanmar, die mit erneuter Unterdrückung rechnen müssen, da das Militär die Fortschritte, die Myanmar bei der Rückkehr zur Demokratie erzielt hat, zunichte gemacht hat", erklärte Markus Spillmann, Vorstandsvorsitzender von IPI, am Montag in einer Aussendung.

"2015 hielt IPI unseren Weltkongress in Yangon ab, um Myanmars neu gewonnenes Engagement für eine demokratische Zukunft und die Achtung der Meinungsfreiheit zu unterstützen. Der heutige Staatsstreich verstößt gegen diese Verpflichtungen und gefährdet das Recht der Medien, frei zu arbeiten und die Öffentlichkeit mit unabhängigen Informationen zu versorgen, erheblich", so der frühere Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung. Die Militärbehörden in Myanmar müssten sofort den Kurs umkehren und die internationale Gemeinschaft müsse sich entschieden für ein demokratisches Myanmar einsetzen, das die Grundrechte achte.

Während des Weltkongresses 2015 habe der damalige Informationsminister U Ye Htut, Generaldirektor des Ministeriums während der Militärdiktatur, den Teilnehmern versichert, dass der Übergang Myanmars zur Demokratie "irreversibel" sei, betonte Spillmann.