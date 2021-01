IPO - Deutscher Luxushändler Mytheresa will bis zu 324 Mio. Dollar

Unternehmen bietet bis zu knapp 18 Mio. Aktienersatzscheine an der New Yorker Börse an

Der deutsche Online-Händler für Luxusartikel Mytheresa will an die New Yorker Börse. Mytheresa biete bis zu knapp 18 Mio. Aktienersatzscheine an, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Den Preis pro Papier erwartet das Unternehmen bei 16 bis 18 Dollar. Damit ergibt sich ein Volumen von knapp 324 Mio. US-Dollar (266,38 Mio. Euro). Zur Bewertung des Unternehmens machte Mytheresa keine Angaben. Bloomberg hatte diese im November unter Berufung auf Insider auf 1 bis 1,5 Mrd. Dollar beziffert. Mytheresa gehört zum niederländischen Konzern MYT Netherlands.