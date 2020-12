Irak drohen Stromausfälle durch geringere Gaslieferungen aus dem Iran

Wegen nicht bezahlter Rechnungen

Der Irak befürchtet Stromausfälle nach der Kürzung von Gaslieferungen durch den Iran. Der Irak verliere dadurch rund 6.550 Megawatt an Strom, sagte ein Sprecher des Elektrizitätsministeriums am Sonntag. Der Iran hatte die Gasexporte vor zwei Wochen von 50 auf fünf Millionen Kubikmeter reduziert und dies mit unbezahlten Rechnungen begründet. Am Sonntag sei der Irak offiziell darüber informiert worden, dass eine weitere Kürzung auf drei Millionen Kubikmeter erfolgen solle.

Der tägliche Verbrauch des Iraks während der Spitzenzeiten im Winter liegt laut dem Ministerium bei etwa 19.000 Megawatt. Das Land erzeuge aber nur etwa 11.000 Megawatt selbst und sei daher auf Importe angewiesen, um diese Lücke zu schließen.

Der iranische Energieminister Reza Ardakanian wird am Dienstag in Bagdad erwartet, um über die offenen Rechnungen mit seinem irakischen Amtskollegen zu sprechen. "Wir ermutigen das Finanzministerium dringend, die unbezahlten Rechnungen mit dem Iran zu klären, um kritische Engpässe bei der Stromversorgung in Bagdad und anderen Städten zu vermeiden", sagte der Sprecher des Elektrizitätsministeriums.