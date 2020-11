Iran: Angriff auf Atomforscher mit "völlig neuem Stil und Methode"

Teheran macht Volksmujaheddin und Israel für Tat verantwortlich

Der Iran hat neben Israel nun auch der Exil-Oppositionsbewegung der Volksmujaheddin eine Beteiligung an dem tödlichen Anschlag auf den führenden Atomforscher Mohsen Fakhrizadeh vorgeworfen. Bei dem Attentat habe es sich um eine Operation mit "einem völlig neuen Stil und einer völlig neuen Methode" gehandelt, erklärte der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, Ali Shamkhani, am Montag.

Es sei ein Angriff "mit elektronischer Ausrüstung" gewesen, bei der "niemand am Tatort anwesend war". Die Volksmujaheddin "müssen beteiligt gewesen sein", zusammen mit Israel, sagte Shamkhani weiter. Fakhrizadeh war am Freitag bei einem gezielten Anschlag in der Nähe von Teheran getötet worden.

Der iranische Präsident Hassan Rouhani beschuldigte Israel und die USA, hinter der Tat zu stecken. Der Vorfall löste international Angst vor einer Gewalteskalation im Nahen Osten aus.

Bei Fakhrizadeh handelte es sich um den Leiter der Forschungs- und Innovationsabteilung des iranischen Verteidigungsministeriums. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu nannte den Wissenschafter einst den Vater des iranischen Atomprogramms.