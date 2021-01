Iran droht mit Blockade von kurzfristiger IAEA-Inspektionen

Frankreich ruft Iran zur Einhaltung des Atomabkommens auf - Moskau und Teheran fordern "Rettung" von Iran-Deal

Der Iran hat am Dienstag gedroht, kurzfristige Inspektionen seiner Nuklearanlagen durch die Atomagentur der Vereinten Nationen (IAEO bzw. IAEA) zu blockieren, um Washington zu drängen, die gegen Teheran verhängten Wirtschaftssanktionen aufzuheben. Der iranische Regierungssprecher Ali Rabiei sagte, die ersten Schritte zur Einschränkung der Inspektionen würden in der ersten Woche des iranischen Monats Esfand starten, das am 19. Februar beginnen.

"Unser Gesetz ist in Bezug auf dieses Thema sehr klar", sagte Rabiei auf einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. "Das heißt aber nicht, dass der Iran andere Inspektionen durch die Internationale Atomenergiebehörde einstellen wird." Das iranische Parlament hatte im November ein Gesetz verabschiedet, durch das die Inspektion ihrer Nuklearanlagen durch die in Wien ansässige IAEA eingestellt werden kann und die Urananreicherung über die im internationalen Atom-Deal von 2015 festgelegte Grenze hinaus gesteigert werden kann, falls die US-Sanktionen nicht gelockert werden.

Frankreich rief den Iran unterdessen erneut zur Achtung des internationalen Atomabkommens auf. Die Regierung in Teheran müsse ihre "Provokationen" beenden, um eine Rückkehr der USA in das Abkommen zu ermöglichen, hieß es am Dienstag aus dem Büro des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris.

Die Regierungen Moskaus und Teherans riefen indes zur "Rettung" des Atomabkommens auf. Beide Länder hofften auf eine "Rückkehr zur vollständigen Umsetzung" des Abkommens, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow vor einem Gespräch mit seinem iranischen Kollegen Mohammed Javad Zarif in Moskau. Zarif dankte Russland für seine Bemühungen zur "Rettung" des Abkommens, nachdem der einseitige Ausstieg der USA aus dem Vertrag "Risiken und Ängste" ausgelöst habe.

Das 2015 in Wien vereinbarte Atomabkommen sollte den Iran am Bau einer Atombombe hindern und stellte das iranische Nuklearprogramm unter internationale Kontrolle. Der damalige US-Präsident Donald Trump kündigte die Vereinbarung im Mai 2018 einseitig auf und ließ neue Wirtschaftssanktionen gegen Teheran verhängen. Seitdem hat sich auch der Iran schrittweise aus dem Abkommen zurückgezogen und die Uran-Anreicherung vorangetrieben.

Laut dem neuen US-Präsidenten Joe Biden wollen die Vereinigten Staaten dem Pakt (JCPOA) wieder beitreten, wenn Teheran die strikte Einhaltung seiner Verpflichtungen wieder aufnimmt. Das Abkommen sieht vor, dass Teheran ein Zusatzprotokoll einführt, das den Inspektoren einen umfassenden Zugang zu Informationen über die nuklearen Aktivitäten des Iran ermöglicht. Es bietet die Möglichkeit, jeden Ort zu inspizieren, den sie für notwendig halten, um zu überprüfen, ob diese Aktivitäten friedlich sind.

Nach einer Rückkehr zu dem Abkommen solle es auch Verhandlungen über Folgeabkommen geben, um die Atombeschränkungen gegen den Iran zu "verschärfen und zu verlängern", hatte Biden im Dezember gesagt. Dabei solle es dann auch um das iranische Raketenprogramm gehen.

(Alternative Schreibweisen: Dschawad Sarif)