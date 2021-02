Iran fordert von USA ersten Schritt zur Rückkehr zum Atomvertrag

Khamenei bekräftigt: Zuerst müssen alle Sanktionen aufgehoben werden

In der Diskussion über eine Wiederbelebung des internationalen Atomvertrags mit dem Iran fordert Teheran die USA zum ersten Schritt auf. Erst wenn die USA alle Sanktionen gegen das Land aufgehoben hätten, werde sich der Iran seinerseits wieder an die Vereinbarung halten, sagte Irans geistliches und politisches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei am Sonntag dem staatlichen Fernsehen zufolge. "Das ist die unwiderrufliche und endgültige Entscheidung."

Die USA waren unter dem früheren Präsidenten Donald Trump aus dem Abkommen ausgestiegen. Trumps Nachfolger Joe Biden hat sich zu einer Rückkehr bereit erklärt, sofern der Iran sich wieder strikt an die Auflagen hält. Von manchen Auflagen darunter zur Urananreicherung entfernte sich der Iran nach Ausstieg der USA zusehends. Mit dem 2015 in Wien geschlossenen Vertrag sollte dem Iran die Option eines raschen Atombombenbaus genommen werden. Im Gegenzug waren westliche Sanktionen aufgehoben worden.