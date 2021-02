Iran lässt Besatzung von beschlagnahmten südkoreanischen Tanker gehen

Crew der "Hankuk Chemi" seit mehreren Wochen festgehalten - Teheran spricht von "humanitärer Maßnahme"

Nach der Beschlagnahme eines südkoreanischen Tankers vor mehreren Wochen hat der Iran der Besatzung erlaubt, das Schiff zu verlassen. Als "humanitäre Maßnahme" dürfe die Crew von Bord der "Hankuk Chemi" gehen, sagte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums am Dienstag. Die iranischen Revolutionsgarden hatten den Tanker Anfang Jänner mit der Begründung beschlagnahmt, dieser habe "wiederholt" gegen Umweltauflagen verstoßen.

Die 20 Besatzungsmitglieder stammten nach Angaben der Revolutionsgarden aus Südkorea, Indonesien, Vietnam und Myanmar. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Fars wurde die "Hankuk Chemi" im Persischen Golf festgesetzt und in einen iranischen Hafen gebracht. Der Tanker hatte demnach 7.200 Tonnen petrochemische Produkte geladen.

Die iranische Regierung hatte nach der Beschlagnahme die Freigabe von Milliarden-Guthaben gefordert, die in Südkorea auf der Grundlage von US-Sanktionen gegen den Iran eingefroren wurden. Der Gouverneur der iranischen Zentralbank, Abdolnasser Hemmati, bezifferte den Betrag auf umgerechnet 5,7 Milliarden Euro.

Um Druck auszuüben, entsandte Südkorea einen Zerstörer mit 300 Menschen an Bord in die Golfregion. Außerdem schickte Seoul eine Delegation nach Teheran, um in bilateralen Verhandlungen die Freilassung des Tankers und der Besatzungsmitglieder zu erreichen.