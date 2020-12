Iran lehnt IAEA-Vorstoß für Neuverhandlung des Atomabkommens ab

Atombehörden-Chef Grossi hatte mögliche Rückkehr der USA unter Biden zu Atom-Deal ins Spiel gebracht

Der Iran hat den Vorstoß der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) für eine Neuverhandlung des Atomabkommens zurückgewiesen. Der iranische Botschafter bei der UN-Behörde mit Sitz in Wien teilte per Twitter mit, eine Bewertung, inwiefern die vertraglichen Verpflichtungen umgesetzt würden, liege nicht in der Verantwortung der IAEA "und sollte vermieden werden".

IAEA-Chef Rafael Grossi hatte für eine Rückkehr der USA unter der Regierung des neugewählten Präsidenten Joe Biden zu dem Abkommen eine Neuverhandlung ins Spiel gebracht, weil es nach dem US-Rückzug vor zwei Jahren vonseiten des Iran zu viele Verstöße gegeben habe, als dass man einfach weitermachen könne. So verfüge der Iran nun über mehr angereichertes Material und weitere Zentrifugen.

Die USA waren 2018 unter Präsident Donald Trump aus dem Abkommen ausgetreten und hatten neue Sanktionen verhängt. Biden hat eine Rückkehr angedeutet, sollte der Iran wieder die Vorgaben einhalten.