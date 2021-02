Iran vermeldet erfolgreichen Test eines neuen Satellitenträgers

Laut Teheran keine militärischen Ziele dahinter

Der Iran hat am Montag den erfolgreichen Test eines neuen Satellitenträgers mit dem Namen "Suljenah" vermeldet. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums kann die neue Trägerrakete einen bis zu 220 Kilogramm schweren Satelliten in eine Umlaufbahn von 500 Kilometern Höhe bringen.

Die Trägerrakete funktioniere in drei Stufen mit zunächst festem und dann auch flüssigem Treibstoff, so das Ministerium. Der Staatssender Irib zeigte auch Bilder von dem Test, gab aber keine Details zum Ort und genauen Datum an.

Im April 2020 hatte der Iran den Satelliten "Nour-1" (Licht-1) gestartet und in zwei Stufen erfolgreich in eine Umlaufbahn von 425 Kilometern Höhe gebracht. Nach Angaben Teherans sollen die iranischen Satelliten lediglich Daten zu Wetter, Naturkatastrophen und Landwirtschaft liefern und keine militärischen Ziele verfolgen.

Die USA und Israel aber befürchten, dass der Iran die Raumfahrttechnik zum Bau militärischer Langstreckenraketen nutzen könnte.