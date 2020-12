Iran: Verstimmung mit Türkei wegen Erdogan-Gedichtzitat ausgeräumt

Rouhani sieht territoriale Integrität nicht infrage gestellt

Eine kurzfristige Verstimmung zwischen dem Iran und der Türkei ist nach Angaben des iranischen Präsidenten ausgeräumt worden. Hintergrund ist ein vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vorgetragenes Gedicht. "Uns wurde vom Außenminister sowie Botschafter der Türkei versichert, dass Herr Erdogan das Gedicht ohne Hintergedanken zitiert hatte", sagte Hassan Rouhani in einer Pressekonferenz am Montag. Damit sei die Sache auch vom Tisch, so der iranische Präsident.

In dem Gedicht "Aras, Aras" wird auf die Teilung des Siedlungsgebietes der Aseris entlang des Flusses Aras (Araz, Arax, Araks) Bezug genommen, der heute die iranisch-aserbaidschanische Grenze bildet. Der Iran sah in Erdogans Vortrag einen Angriff auf seine Souveränitätsrechte. In einem Telefonat am Samstagabend jedoch räumten die Außenminister der beiden Staaten, Mohammad Javad Zarif und Mevlüt Cavusoglu, die Differenzen aus.

"Herr Erdogan rezitiert in seinen Reden nun einmal gerne Gedichte", sagte Rouhani mit einem Lächeln. Aber er kenne Erdogan schon seit Jahren und sei sicher, dass er mit dem Gedicht nicht die territoriale Integrität des Irans infrage stellen wollte. Die Empfindlichkeiten im Iran über die Souveränitätsrechte seien aber legitim und nachvollziehbar, so der Präsident.

Die Nordgrenze des Iran wurde nach der Niederlage Persiens gegen Russland 1828 im Frieden von Turkmantschai festgelegt. Sie verläuft entlang des Flusses Aras und durchschneidet das Siedlungsgebiet des Turkvolkes der Aseris. Das Gebiet nördlich des Flusses wurde damals Russland zugesprochen und gehört heute zu Aserbaidschan, das von der Türkei jüngst im Krieg gegen Armenien um Berg Karabach unterstützt wurde. Das Gebiet südlich des Aras gehört zum Iran.