Iran wirft Israel Mord an Atomphysiker vor - Vergeltung angedroht

Khamenei: Arbeit der Atomwissenschafter wird weitergehen

Der Iran wirft Israel die Tötung seines führenden Atomwissenschafters Mohsen Fakhrizadeh vor und droht mit Vergeltung. Die iranische Führung müsse "das Verbrechen verfolgen und die Täter, und diejenigen, die das befohlen haben, bestrafen", schrieb das geistliche und politische Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, am Samstag auf Twitter.

Präsident Hassan Rouhani sagte in einer im Fernsehen übertragenen Kabinettssitzung, sein Land werde "zum richtigen Zeitpunkt" reagieren. "Die Ermordung des Märtyrers Fakhrizadeh zeigt die Verzweiflung unserer Feinde und die Tiefe ihres Hasses", hatte er zuvor erklärt. Fakhrizadehs Tod könnte in den letzten Wochen der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump den Konflikt zwischen dem Iran und seinen Gegnern verschärfen. Zugleich dürfte es dem designierten neuen Präsidenten Joe Biden die Bemühungen erschweren, die Entspannungspolitik aus der Zeit von US-Präsident Barack Obama wiederzubeleben.

Unter Trump stiegen die USA 2018 einseitig aus dem internationalen Atomabkommen von 2015 aus, das Obama mitabgeschlossen hat. Biden dagegen stellte unter Bedingungen einen Wiedereintritt in Aussicht. Ein Jahr nach dem Ausstieg der USA hatte der Iran angekündigt, das von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China mitunterzeichnete Wiener Abkommen nicht mehr vollständig umzusetzen. So wurde etwa die Grenze zur Urananreicherung überschritten.

Fakhrizadeh war staatlichen iranischen Medien zufolge am Freitag nahe der Hauptstadt Teheran angegriffen worden und später seinen Verletzungen erlegen. In westlichen Staaten und in Israel stand er im Verdacht, der Architekt eines verdeckten Atomwaffenprogramms gewesen zu sein. Dieses wurde nach Darstellung der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO/IAEA) und von US-Geheimdiensten 2003 eingestellt. Der Iran bestreitet, nach Atomwaffen zu streben. Die USA und Israel gehen davon aus, dass der Iran das Programm fortzusetzen versucht.

"Sein Martyrium wird unsere Erfolge nicht verlangsamen", erklärte Rouhani. "Einmal mehr wurden die bösen Hände der globalen Arroganz und der zionistischen Söldner mit dem Blut eines Sohns des Iran befleckt." Zionistische Söldner oder zionistisches Regime sind in der iranischen Führung gängige Begriffe für Israel. Dessen Regierung äußerte sich nicht zu dem Vorwurf, hinter der Tötung des Wissenschafters zu stecken, und versetzte ihre Botschaften Medien zufolge in höchste Alarmbereitschaft. Auch das US-Präsidialamt äußerte sich nicht zu dem Attentat auf Fakhrizadeh, ebenso wenig das Verteidigungs- und das Außenministerium und der US-Geheimdienst CIA.

Das Auswärtige Amt in Berlin rief alle Seiten "eindringlich" auf, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation der Lage führen könnten. Die Tötung Fakhrizadehs spitze die Lage in der Region erneut zu - "in einer Zeit, in der wir gerade eine solche Eskalation überhaupt nicht gebrauchen können", sagte ein Sprecher. "Wenige Wochen vor Amtsantritt der neuen US-Regierung gilt es, noch vorhandene Spielräume für Gespräche mit Iran zu erhalten, damit der Streit über das iranische Atomprogramm auf dem Verhandlungsweg gelöst werden kann."

Im Iran sind in den vergangenen Jahren mehrere Attentate auf Atomforscher und Physiker verübt worden. So starb Massoud Ali-Mohammadi 2010 durch eine ferngezündete Bombe in Teheran. Im selben Jahr wurde dort Majid Shahriyari durch eine Autobombe getötet. Darioush Rezai wurde 2011 von Unbekannten erschossen, ein Jahr später starb Mostafa Ahmadi-Roshan ebenfalls durch eine Autobombe.