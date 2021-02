Iranischer Diplomat verurteilt - Außenministerium begrüßt Aufklärung

"Stop the bomb" fordert Schließung der iranischen Botschaft in Wien

Nach der Verurteilung des iranischen Diplomaten Assadollah A., der von der Botschaft in Wien aus einen Sprengstoffanschlag in Frankreich geplant haben soll, hat das Außenministerium "die gründliche Aufklärung des Falls durch die belgischen Justizbehörden" begrüßt. Österreich habe bereits im Juli 2018 nach Bekanntwerden der schweren Vorwürfe sofort Konsequenzen gezogen und A. den Diplomatenstatus aberkannt, betonte das Außenministerium am Donnerstag auf APA-Anfrage.

Das irankritische Bündnis Stop the Bomb forderte unterdessen die Schließung der iranischen Botschaft in Wien. "Es ist höchste Zeit, die iranische Terrorbotschaft zu schließen. Warum sollte Österreich diplomatische Beziehungen zu einem Regime aufrechterhalten, das seine Vertretung und sein Personal in Wien nutzt, um Terroranschläge in Europa durchzuführen?", so der wissenschaftliche Direktor von Stop the Bomb, Stephan Grigat, am Donnerstag laut Aussendung.