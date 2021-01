Irland stark von Brexit betroffen

Land bekommt in diesem Jahr als Ausgleich 1,05 Milliarden Euro aus EU-Finanztöpfen

Irland bekommt in diesem Jahr als Ausgleich für den Brexit 1,05 Milliarden Euro aus EU-Finanztöpfen. Das teilte Außenminister Simon Coveney am Dienstag mit. Irland ist als direkter Nachbar mit am stärksten betroffen vom EU-Austritt Großbritanniens.

Dafür hat die EU einen Fonds eingerichtet, der insgesamt 5,4 Milliarden Euro schwer ist. In einer ersten Runde sollen davon dieses Jahr 4,2 Milliarden Euro ausgeschüttet werden. Von dieser Tranche steht Irland ein Viertel zu. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten müssen der Verteilung ebenso wie das EU-Parlament noch zustimmen. Er hoffe, dass dies klappe, so Coveney. Dem irischen Sender RTE zufolge sollen die Gelder dann zur Förderung der Landwirtschaft auf der Insel, der dortigen Lebensmittelbranche und der Fischerei eingesetzt werden.