IS reklamiert Tötung von vier Soldaten in Tunesien für sich

Soldaten bei Explosionen Anfang Februar getötet worden - Miliz will zudem vermeintlichen Spion hingerichtet haben

Die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) hat die Tötung von vier Soldaten in Tunesien Anfang Februar für sich reklamiert. Ende Dezember habe die Miliz zudem einen angeblichen Spion enthauptet, berichtete das auf die Auswertung islamistischer Websites spezialisierte US-Institut Site unter Berufung auf das IS-Propagandaorgan "Al-Naba" am Donnerstagabend.

Die Soldaten waren bei Explosionen nahe dem Berg Mghila unweit der Grenze zu Algerien getötet worden. Das tunesische Verteidigungsministerium erklärte damals, die Mitglieder der Militäreinheit hätten das Gebiet nach Terroristen durchkämmt und seien dabei durch eine Mine getötet worden.

Ende Dezember richtete der IS zudem nach eigenen Angaben einen angeblichen Spion des Militärs nahe des Bergs Selloum in der Region Kasserine hin. Medienberichten zufolge handelte es sich um einen 20 Jahre alten Schafhirten.

Seit der langjährige Machthaber Zine El Abidine Ben Ali im Zuge des Arabischen Frühlings 2011 abgesetzt wurde, hat die radikalislamische Gewalt in Tunesien zugenommen. Dutzende Sicherheitskräfte wurden bei jihadistischen Angriffen getötet.