Ischgl - Tirol füllte neue Strukturen mit Personen auf

Krisen- und Katastrophenmanagement sowie Landesdirektion für Gesundheit besetzt

Die im Zuge der Aufarbeitung des Tiroler Corona-Krisenmanagements in Sachen Ischgl angekündigte Strukturreform nimmt nun personelle Konturen an. So wurden die neue Landesdirektion für Gesundheit und das ebenfalls neue Zentrum für Krisen- und Katastrophenmanagement besetzt. Ersteres übernimmt Thomas Pollak - bisher Verwaltungsdirektor am Krankenhaus St. Johann in Tirol - und zweiteres der Leiter des Corona-Einsatzstabes, Elmar Rizzoli.

Rizzoli, bisher Vorstand des Amtes "Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen" in der Landeshauptstadt Innsbruck, wechselt damit endgültig auf die Landesebene. Er und Pollak werden mit 1. Februar 2021 ihre Funktionen antreten, hieß es in einer Aussendung des Landes nach der Sitzung der Landesregierung.