Islamisten stürmten Gefängnis in Somalia und töteten mehrere Soldaten

Al-Shabaab-Miliz befreite angeblich 400 Gefangene

Die Islamisten-Miliz Al-Shabaab hat bei der Erstürmung eines Gefängnisses in Somalia nach Polizeiangaben mindestens sieben Soldaten getötet. Die Extremisten teilten mit, sie hätten mindestens 400 Insassen zur Flucht verholfen. "Es war eine höllische Schlacht", sagte ein Wachposten des Gefängnisses in der Region Puntland der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Die Extremisten seien gut bewaffnet gewesen und hätten in der Nacht aus mehreren Richtungen angegriffen.

Die Terrorgruppe Al-Shabaab reklamierte den Angriff im Radiosender Al-Andalus für sich und sagte, die Angreifer hätten fast 400 Gefangene befreit. Ein Al-Shabaab-Sprecher sagte, unter den Gefangenen seien Frauen und Männer gewesen, die der Gruppe angehörten und seit mehr als zehn Jahren im Gefängnis gesessen hätten.

Die islamistischen Fundamentalisten kontrollieren weite Teile des Süden und Zentrums des Staates und verüben immer wieder Anschläge und Angriffe, meist gegen Sicherheitskräfte aber auch öfters gegen Zivilisten. Ihr Ziel ist es, die Zentralregierung in Mogadischu zu stürzen. Sie kämpfen für die Errichtung eines islamistischen Staates.