Islamistengruppe reklamierte Anschlag in Mali für sich

Französische Soldatin und Soldat in westafrikanischem Land durch Sprengsatz getötet

Nach dem Tod von zwei französischen Soldaten bei einem Anschlag in Mali hat eine mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündete Jihadistengruppe die Tat für sich reklamiert. Die Gruppe zur Unterstützung des Islam und der Muslime (GSIM) habe den tödlichen Sprengsatz bei der Vorbeifahrt eines französischen Militärfahrzeugs gezündet, teilte sie auf ihrer Propaganda-Plattform Al-Sallaka mit. Damit sei die Bilanz auf "fünf Tote in weniger als einer Woche" gestiegen.

Bei dem Anschlag in der nordöstlichen Region Ménaka waren am Samstag eine französische Soldatin und ein Soldat getötet worden. Fünf Tage zuvor waren drei französische Soldaten im Grenzgebiet zu Niger und Burkina Faso getötet worden. Seit Beginn der französischen Militäreinsätze "Serval" und "Barkhane" in Mali im Jahr 2013 wurden damit bereits 50 französische Soldaten in dem westafrikanischen Land getötet.

Frankreich hat derzeit für seine Anti-Terror-Mission "Barkhane" rund 5.100 Soldaten in der Sahelzone stationiert. Ziel ist es, den westafrikanischen Krisenstaat zu stabilisieren und das Vordringen islamistischer Milizen zu verhindern. Am Montag kündigte die französische Verteidigungsministerin Florence Parly in einem Interview an, ihr Land werde den Truppeneinsatz in der Sahelzone "sehr wahrscheinlich" reduzieren. Sie begründete dies mit "wichtigen militärischen Erfolgen" der "Barkhane"-Mission im vergangenen Jahr.

Österreich beteiligt sich in Mali an der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen (MINUSMA) sowie an der Europäischen Trainingsmission (EUTM).

Die politische Situation in Mali ist seit 2012 von Instabilität geprägt. Die oftmals jihadistisch motivierte Gewalt hat in den vergangenen Jahren auch die benachbarten Länder in der Sahel-Zone erreicht. Tausende Soldaten und Zivilisten wurden in der Krisenregion getötet, Hunderttausende mussten aus ihrer Heimat fliehen.