Israel legt ein von Biden missbilligtes Siedlungsprojekt wieder auf

Rund 100 Wohnbauten sollen im arabischen Ostteil von Jerusalem errichtet werden

Die Planungsbehörde von Jerusalem hat ein Projekt zur Errichtung von rund 100 Wohngebäuden für jüdische Siedler im arabischen Ostteil der Stadt beschlossen. Die Entscheidung, die die Nichtregierungsorganisation "Peace Now" am Donnerstag publik machte, wurde demnach bereits am Dienstag getroffen. Das Projekt war bereits 2010 im Gespräch, wurde vom designierten US-Präsidenten und damaligen Vize-Präsidenten Joe Biden jedoch missbilligt und daraufhin eingefroren.

"Peace Now" sprach von 96 geplanten Wohngebäuden im Stadtteil Ramat Shlomo, der unweit vom historischen Zentrum Jerusalems liegt, der israelische Rundfunk von 108 Gebäuden.

Bei der ursprünglichen Vorstellung des Bauvorhabens war von 1600 Wohnungen die Rede. Der Ostteil Jerusalems wurde 1967 von Israel besetzt und später annektiert. In der israelischen Zeitung "Haaretz" hieß es, die Planungsbehörden wollten die Baupläne vorantreiben, solange US-Präsident Donald Trump noch im Amt sei.

Die Ankündigung aus dem Jahr 2010 war während eines Biden-Besuchs in Israel gemacht worden. Daraufhin trat eine spürbare Verschlechterung der Beziehungen zwischen Israel und den USA unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama ein.

Derzeit leben mehr als 600.000 Israeli in jüdischen Siedlungen im Westjoranland und in Ost-Jerusalem, die unter Missachtung des Völkerrechts errichtet wurden.