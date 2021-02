Israelischer Präsident: "Null-Toleranz" gegen Antisemitismus

Videobotschaft zum Auftakt des Festjahrs "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland"

Der israelische Staatspräsident Reuven Rivlin hat während eines Festakts in Köln zu einer "Null-Toleranz gegen jegliche Form des Antisemitismus" aufgerufen. Rivlin sagte in einem Video-Grußwort, in den vergangenen Jahrzehnten habe es in Deutschland sowohl eine starke Wiederbelebung des jüdischen Lebens gegeben als auch einen gefährlichen Anstieg alter und neuer Formen des Antisemitismus.

Dagegen müsse man angehen - "ob auf der Straße, in den Online-Medien oder in der Politik", so der israelische Präsident. Rivlin sprach zum Auftakt des Festjahrs "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". Anlass dafür ist der aus dem Jahr 321 stammende früheste Nachweis für jüdisches Leben auf dem Territorium des heutigen Deutschlands. Damals erließ der römische Kaiser Konstantin ein Gesetz, das den Juden eine Berufung in den Kölner Stadtrat ermöglichte.

Rivlin sagte, die Geschichte Deutschlands und des jüdischen Volkes seien seit vielen Jahrhunderten miteinander verknüpft. Darin eingeschlossen seien Zeiten grausamer Verfolgung, aber auch Phasen, in denen die gemeinsame Geschichte von Zusammenarbeit und Toleranz geprägt gewesen sei.