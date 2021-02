Israelistische Religionsgemeinschaft bekommt Millionen-Förderung

Beschluss im Verfassungsausschuss

Die Israelitische Religionsgemeinschaft in Österreich wird künftig eine jährliche Sonderförderung von vier Millionen Euro erhalten. Der Verfassungsausschuss gab dazu am Dienstag einstimmig grünes Licht. Der Beschluss im Plenum des Nationalrats erfolgt damit noch im Februar.

In Kraft treten sollen die Bestimmungen rückwirkend mit Anfang 2020, wobei für das vergangene Jahr - anders als in den Folgejahren - fünf Millionen fließen sollen. Erfreut über den Beschluss zeigten sich laut Parlamentskorrespondenz unter anderem Martin Engelberg (ÖVP) und Eva Blimlinger (Grüne). Sie hoben besonders die Zukunftsorientierung des Gesetzes hervor, welches ihren Worten zufolge dazu beitragen soll, dass jüdisches Leben in Österreich eine Zukunft haben kann.

NEOS-Abgeordneter Helmut Brandstätter, SPÖ-Mandatar Thomas Drozda sowie Susanne Fürst von der FPÖ begrüßten die Intention des Gesetzes ebenfalls und kündigten die Zustimmung ihrer Fraktion an. Aus Sicht von Brandstätter ist es wichtig, auch den Dialog der Religionen zu fördern, um das Gemeinsame, nicht das Trennende zu betonen. Drozda meinte, das Gesetz sei ein kleiner Beitrag zur Wiedergutmachung eines historischen Unrechts. Auch Fürst sah es als positiv, dass der Fokus des Gesetzes auf die Zukunft gerichtet ist.

Für Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ist es Österreichs historische Verantwortung, jüdisches Leben zu schützen und zu fördern. Ganz wesentlich sei es, die Sicherheit von Jüdinnen und Juden in Österreich zu gewährleisten. Denn jüdisches Leben sei ein wesentlicher Teil der österreichischen Identität: "Dieses kulturelle Erbe müssen wir auch in Zukunft absichern - insbesondere vor dem Hintergrund des steigenden Antisemitismus in Europa und der Welt."

Begründet wird die Initiative von der Regierung damit, dass die Vertreibung und Ermordung zigtausender österreichischer Jüdinnen und Juden während der NS-Herrschaft massive Auswirkungen auf das jüdische Gemeindeleben in Österreich hatte. Derzeit wird die jüdische Bevölkerung Österreichs von der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Wien auf rund 15.000 Personen geschätzt, davon sind rund 8.000 in mehreren österreichischen Kultusgemeinden aktive Mitglieder der Religionsgemeinschaft. Eines der konkreten Ziele der Förderungen ist es, diesen Mitgliedsstand zumindest zu halten.