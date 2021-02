Israels Oberrabbiner suspendiert Richter wegen Impfverweigerung

Streit über Einschränkungen für Nicht-Geimpfte dürfte vor Oberstes Gericht kommen

Israels aschkenasischer Oberrabbiner David Lau hat einen Richter an einem Rabbinergericht suspendiert, nachdem dieser eine Impfung gegen das Coronavirus verweigert hatte. Jeder Richter müsse sich impfen lassen, heißt es laut israelischen Medienberichten von Dienstagabend in einer Stellungnahme Laus, wie die Kathpress am Mittwoch meldete.

Gegenwärtig werde geprüft, mit welchen rechtlichen Mitteln dem Richter bis zur Impfung die Amtsausübung untersagt werden könne, um nicht die Gesundheit anderer zu gefährden. Er war bisher für die Konversion von israelischen Soldaten zum Judentum verantwortlich.

Rechtsexperten streiten über die Möglichkeit, spezielle Einschränkungen für Nicht-Geimpfte zu erlassen. Es wird damit gerechnet, dass der Streit vor das oberste Gericht des Landes kommt.