Israels Wirtschaft soll ab Anfang April durchstarten

Moderna und Pfizer investieren in Israel

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Investitionen von Pfizer und Moderna in Israel ---------------------------------------------------------------------

Israels Regierung will die Wirtschaft des Landes ab dem 5. April wieder komplett hochfahren. Bis Ende März dürften alle berechtigten Bürger im Alter von 16 Jahren oder älter geimpft sein, sagt Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. In Israel hat inzwischen fast die Hälfte der Bevölkerung mindestens eine Dosis des Pfizer/BioNTech-Impfstoffes erhalten.

Zugleich kündigte Netanjahu an, dass die beiden Pharmakonzerne Pfizer und Moderna in Israel investieren werden. "Wir werden hier zwei Fabriken errichten, die Israel zu einem Teil der globalen Impfstoffversorgungskette machen werden", sagte Netanjahu in Tel Aviv. Er führe gegenwärtig Gespräche mit den Chefs der beiden Unternehmen. In dem einen Werk sollten Ampullen für Moderna hergestellt werden, das andere werde ein Pfizer-Zentrum für Forschung und Entwicklung. Eine Stellungnahme der Konzerne lag zunächst nicht vor.