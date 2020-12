Die Anklage am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH bzw. ICC) fordert Ermittlungen wegen etwaiger Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Ukraine-Konflikts. Sie werde beantragen, eine förmliche Untersuchung einleiten zu können, teilte die Chefanklägerin Fatou Bensouda am Freitag mit. Es bestehe Grund zur Annahme, dass in dem seit 2014 währenden Konflikt in der Ostukraine eine Reihe von Verbrechen begangen worden seien.

Dem Antrag müssen noch Richter zustimmen.