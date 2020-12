IStGH-Anklage will zu Kriegsverbrechen in der Ukraine ermitteln

Militärischer Konflikt begann vor bald sieben Jahren - Ermittlungen auch zu Islamistenmiliz Boko Haram in Nigeria avisiert

Die Anklage des Internationalen Strafgerichtshofes (IStGH bzw. englisch ICC) will ein umfassendes Ermittlungsverfahren zu Kriegsverbrechen in der Ukraine eröffnen. Es gebe ausreichende Gründe anzunehmen, dass in dem seit Frühjahr 2014 andauernden Konflikt Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden seien, teilte Anklägerin Fatou Bensouda am späten Freitagabend in Den Haag mit. Der Krieg im Osten der Ukraine forderte bisher rund 13.000 Tote.

Bensouda nannte keine weiteren Einzelheiten, sondern sprach von Verbrechen in drei Bereichen: im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt, gegen Gefangene sowie auf der von Russland annektierten Krim. Bensouda beschuldigte keine der Konfliktparteien direkt, sondern sagte, dass "verschiedene Parteien" sich schuldig gemacht hätten. Die Konfliktparteien sind Separatisten, Russland, das sie Separatisten unterstützt, und die Ukraine.

Die Anklage muss nun eine richterliche Verfügung zur Eröffnung eines Verfahren beantragen. Wann das geschehen soll, sagte Bensouda nicht. Weder Russland noch die Ukraine sind Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofes. Allerdings hatte die Ukraine ausdrücklich die Zuständigkeit des Gerichts akzeptiert. Daher wäre ein Strafverfahren in Den Haag möglich.

Zuvor hatte die Anklägerin, deren Amtszeit in wenigen Monaten endet, bereits ein Ermittlungsverfahren zu schwersten Verbrechen in Nigeria angekündigt. Es gebe genügend Hinweise auf Verbrechen der Islamistenmiliz Boko Haram sowie der Sicherheitstruppen Nigerias.