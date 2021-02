Italien: Draghi nimmt sich zur Regierungsbildung Zeit

Zweite Konsultationsrunde geht am Dienstag zu Ende

Der mit der Regierungsbildung beauftragte Wirtschaftsexperte Mario Draghi nimmt sich mehr Zeit für politische Gespräche. Die zweite Runde politischer Konsultationen wird am Montagnachmittag beginnen und am Dienstagabend zu Ende gehen, hieß es in Rom nach Ende der ersten Konsultationsrunde. Erwartet wird demnach, dass Draghi dem Staatspräsidenten Sergio Mattarella mitteilt, ob er eine Regierung auf die Beine bringen kann oder nicht.

Draghi führte am Samstag politische Gespräche mit den stärksten im Parlament vertretenen Parteien, Lega und Fünf Sterne-Bewegung. Beide Gruppierungen signalisierten Bereitschaft, eine politische Regierung und kein Fachleutekabinett zu unterstützen. Dies bedeutet, dass die Minister in der möglichen Draghi-Regierung nicht Experten, sondern Politiker sein sollten. Andere Parteien sind bereit, ein politisches Kabinett um Draghi im Parlament zu unterstützen.

Staatspräsident Sergio Mattarella hatte dem ehemaligen Präsidenten der europäischen Zentralbank (EZB) nach dem Rücktritt von Premier Giuseppe Conte am Mittwoch ein Mandat zur Bildung eines neuen Kabinetts erteilt. Das Mitte-links-Bündnis Contes war Mitte Jänner im Streit um EU-Hilfsgelder zusammengebrochen.