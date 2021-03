Italien droht mit Veto bei Iveco-Verkauf nach China

Hummer-Verkauf droht zu platzen Der Verkauf der US-Geländewagenmarke Hummer nach China steht auf der Kippe. Die Regierung in Peking hat die Erlaubnis für das Geschäft verweigert, schreibt die "Financial Times". Experten vermuten, dass sich die Behörden vor allem am hohen Spritverbrauch der massigen Autos aus dem GM-Konzern stören. Dies widerspreche dem Ziel, die Umweltverschmutzung in China zu senken.