Italien sagt Telefonwerbung den Kampf an

Strafen für Callcenter und Unternehmen vorgesehen

Italien will Telefonwerbung den Kampf ansagen. Die Abgeordnetenkammer in Rom prüft einen Gesetzesentwurf, mit dem wiederholte Anrufe von Unternehmen zur Bewerbung ihrer Dienstleistungen verboten werden sollen. Das Gesetzesprojekt wurde aufgrund von Beschwerden von Konsumentenschutzverbänden entworfen.

Die Italiener werden sich in ein Register einschreiben können und ausdrücklich jegliche Form von Telefonwerbung ablehnen, wie der Entwurf vorsieht. Schwere Strafen drohen Callcentern und Unternehmen, die diese mit Telemarketing-Kampagnen beauftragen."Damit zwingen wir Unternehmen zu respektvollem Verhalten gegenüber der Privatsphäre der Personen", betonte Martina Nardi, Präsidentin der Industriekommission der Abgeordnetenkammer, in einer Presseaussendung am Samstag.

Viele Menschen fühlen sich durch Werbeanrufe belästigt. Verbraucherschutzverbände kritisieren, dass diese Form der Werbekampagne immer aggressiver geworden sei. Beworben werden dabei oftmals Abonnements sowie Verträge zum Beispiel für einen neuen Strom- oder Gastarif. Häufig sollen die Angerufenen während des Gesprächs zu einem Vertragsabschluss gedrängt werden.