Italien und Österreich wollen Erdbeben-Einsätze beschleunigen

Grenzüberschreitendes Projekt mit den Regionen Friaul-Julisch Venetien und Veneto soll Rettungsaktionen bei Naturkatastrophen beschleunigen

Italienische Regionen und Österreich wollen Rettungsaktionen bei Naturkatastrophen wie Erdbeben beschleunigen und erleichtern. Im Rahmen des Projekts ARMONIA entwickeln sieben Organisationen aus beiden Ländern grenzüberschreitende Strategien für das Management von Naturgefahren. So erarbeiten die Regionen Friaul-Julisch Venetien und Veneto, wo sich immer wieder Erdbeben ereignen, mit den österreichischen Partnern gemeinsame Einsatzprotokolle, teilte die ZAMG am Dienstag mit.

In dem Projekt wird unter anderem ein innovatives Überwachungssystem entwickelt, das grundlegende Informationen für schnelle und gezielte Maßnahmen im Erdbebenfall liefert. Dabei werden zum Beispiel auf Gebäuden unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Bauart Messgeräte installiert, um Daten über die Anfälligkeit der jeweiligen Bausubstanz für Erdbeben zu erhalten. Für die Einsatzzentralen entwickeln die Partnerorganisationen Analysetools wie thematische Karten in Echtzeit, um eine sofortige Beurteilung der Schadensverteilung zu ermöglichen. Auch gemeinsame Übungen von Freiwilligen des Katastrophenschutzes und der Bevölkerung sollen die Koordination schneller grenzüberschreitende Maßnahmen verbessern.

Aus Österreich sind die Universität Innsbruck und die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) Wien an dem Projekt beteiligt. Die ZAMG hat im Rahmen des Projekts in Kärnten und Tirol sechs neue Erdbebenstationen installiert und ein Test-Gebäude in Innsbruck mit Sensoren bestückt. Sowohl die ZAMG als auch die Uni Innsbruck steuern zudem Expertise im Bereich historische Erdbebenforschung bei.

Experten der beteiligten Organisationen präsentieren am Donnerstag (17. Dezember, 16.30 bis 18.30 Uhr) das Projekt und stehen auch interessierten Bürgern für Fragen zur Verfügung.

(SERVICE - Projekt ARMONIA mit Infos und Anmeldung zur Veranstaltung: www.armoniaproject.eu)