Italien wegen Migrantenabschiebungen nach Slowenien verurteilt

Pakistanischer Migrant konnte nicht Antrag auf internationalen Schutz stellen

Italien ist wegen illegaler Abschiebungen von Migranten in Richtung Slowenien verurteilt worden. Ein Gericht in Rom verurteilte das Innenministerium dazu, den Antrag auf internationalen Schutz eines 27-jährigen pakistanischen Staatsbürgers zu registrieren, den die italienischen Behörden in Friaul in Richtung Slowenien abgeschoben hatten. Dabei war dem Mann, der über die Balkan-Route Friaul erreicht hatte, das Recht verweigert worden, Antrag auf Schutz zu stellen.

Slowenien hatte den Pakistaner an Kroatien abgeschoben und die kroatischen Behörden an Bosnien. Der Migrant war von kroatischen Sicherheitskräften an der Grenze zu Bosnien schwer misshandelt worden, wie der Migrant beweisen konnte. Der Mann landete im bosnischen Flüchtlingslager von Lipa.

Die Abschiebung seitens der italienischen Behörden sei willkürlich erfolgt, urteilte das Gericht in Rom, wie Medien am Donnerstag berichteten. Damit habe Italien gegen interne und internationale Gesetze verstoßen. Das römische Gericht verurteilte das italienische Innenministerium, dem Pakistaner die Einreise nach Italien und die Einreichung eines Antrags auf internationalen Schutz zu gewähren.

Menschenrechtsorganisationen in Italien begrüßten das Gerichtsurteil. "Mit den Kettenabschiebungen von Italien bis Bosnien verletzt die italienische Regierung die nationalen Gesetze, die Verfassung, die Charta mit den fundamentalen EU-Rechten und das bilaterale Abkommen mit Slowenien", kritisierte die in Italien mitregierende Linkspartei Liberi e uguali (LeU).