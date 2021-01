Italien will UniCredit mit Milliardensummen stützen

Insider: Staatliche Auffanggesellschaft Amco solle 14 Mrd. Euro an Risikokrediten übernehmen - Weiters sollen Rechtsrisiken im Volumen von rund 10 Mrd. Euro abgeschirmt werden

Der italienische Staat will der Bank-Austria-Mutter UniCredit mit Milliardensummen unter die Arme greifen, um eine Übernahme der Krisenbank Monte dei Paschi zu ermöglichen. Die staatliche Auffanggesellschaft Amco solle 14 Milliarden Euro an Risikokrediten von UniCredit übernehmen, damit eine Integration von Monte Paschi leichter sei, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen zur Nachrichtenagentur Reuters. Bis zum Monatsende solle eine Entscheidung gefällt werden.

Die Regierung in Rom will, dass die UniCredit, die auch Muttergesellschaft der deutschen Hypovereinsbank ist, Monte Paschi übernimmt. Zusätzlich zur Übernahme von Problemkrediten will der Staat Rechtsrisiken im Volumen von rund 10 Mrd. Euro abschirmen.