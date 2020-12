Italienische Banco BPM und BPER Banca prüfen angeblich Fusion

Insider: Ernsthafte Gespräche über milliardenschweren Zusammenschluss könnten 2021 starten

In Italien bahnt sich möglicherweise die nächste Bankenfusion an. Das drittgrößte italienische Geldhaus Banco BPM und die BPER Banca erwägen einen milliardenschweren Zusammenschluss, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Ernsthafte Gespräche könnten im nächsten Jahr beginnen.

Einer der Insider sagte, das Vorhaben nehme langsam Fahrt auf und eine Fusionsvereinbarung im zweiten Quartal sei möglich. Eine Beschleunigung der Gespräche sei nicht ausgeschlossen. Banco BPM und BPER lehnten eine Stellungnahme ab.

Im italienischen Bankenmarkt grassiert das Fusionsfieber. Im Sommer übernahm die Großbank Intesa die mittelgroße Rivalin UBI Banca und setzte damit die Konkurrenz unter Zugzwang. So greift die französische Großbank Credit Agricole nach Credito Valtellinese (Creval), die wie die Banco BPM in der Region Lombardei um Italiens Wirtschaftsmetropole Mailand ansässig ist. Banco BPM versuchte zunächst mit der HVB-Mutter Unicredit anzubandeln, doch Sondierungsgespräche verliefen im Sande. Nun suche sie ihr Glück in einer Fusion mit der in der benachbarten Region Emilia Romagna ansässigen BPER, sagten die Insider.

BPER ist ihrerseits auf Expansionskurs. Sie war zuletzt durch die Übernahme von 600 Filialen von Intesa-UBI Banca gewachsen, die diese im Zuge ihrer Fusion abgaben. Durch den Zukauf legt die Bilanzsumme von BPER auf bis zu 120 Milliarden Euro zu und sie steigt zur fünfgrößten italienischen Bank auf. Banco BPM bringt 187 Milliarden Euro auf die Waage und wird an der Börse mit 2,8 Milliarden Euro bewertet, BPER mit 2,1 Milliarden.