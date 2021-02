Italienische Krisenbank Monte Paschi rutscht tiefer in Verlustzone

2020 Verluste in Höhe von 1,69 Mrd. Euro - Hohe Rückstellungen für juristische Risiken

Die italienische Krisenbank hat ihre Verluste im vergangenen Jahr deutlich ausgeweitet. Sie betragen 1,69 Milliarden Euro, was einem Plus von knapp 64 Prozent gegenüber 2019 entspricht, wie Monte dei Paschi am Mittwoch mitteilte.

Belastet wurde das Ergebnis vor allem durch Rückstellungen für Rechtsrisiken in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro. Das harte Kernkapital (CET 1) lag bei 12,1 Prozent. Der Anteil an faulen Krediten fiel gegenüber Ende 2019 von 12,4 Prozent auf 4,3 Prozent.

Das Institut musste mit Milliardengeldern der Regierung in Rom vor dem Zusammenbruch gerettet werden. Seither ist der Staat mit 64 Prozent beteiligt. Das teilverstaatlichte Institut soll verkauft werden, als möglicher Käufer gilt die Bank Austria-Mutter UniCredit. Nach Veröffentlichung der Ergebnisse sank die MPS-Aktie um 1,7 Prozent auf 1,33 Euro.