Italienische Polizei fasste hochrangigen 'Ndrangheta-Mafiosi

Flüchtiges Mitglied der Bellocco-Familie festgenommen

Der italienischen Polizei ist ein hochrangiger flüchtiger Mafiosi der 'Ndrangheta ins Netz gegangen. Der Mann sei ein führendes Mitglied der Bellocco-Familie von Rosarno, die Verbindungen in ganz Italien und Europa habe, teilte die Finanzpolizei von Reggio Calabria, an der Spitze des italienischen Stiefels, am Freitagabend mit. Die Beamten nahmen ihn in einem Landhaus etwa 100 Kilometer von Reggio Calabria entfernt fest.

Ermittler hätten am Nachmittag Hinweise zu seinem Aufenthaltsort erhalten. Seit November des vergangenen Jahres sei der Mann unter anderem wegen der Vereinigung zum Handel von Drogen gesucht worden.

Die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese beglückwünschte die Finanzpolizei Guardia di Finanza in einer Mitteilung zur Festnahme des "Regenten" des Clans. Die Festnahme habe die Fähigkeit der Polizei gezeigt, gegen die organisierte Kriminalität vorzugehen, sagte sie weiter.

Die Mafia 'Ndrangheta gehört zu den mächtigsten kriminellen Gruppen weltweit. Sie stammt aus der der süditalienischen Region Kalabrien und macht ihre Geschäfte unter anderem im Handel von Drogen wie Kokain.