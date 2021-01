Italienische Polizei nahm fast 50 Mafiosi fest

Ermittlungen gegen Verdächtige laufen seit 2016 - Auch ein Bürgermeister unter den Festgenommenen

Die Polizei in Italien ist mit einer groß angelegten Aktion gegen fast 50 Personen vorgegangen, die der Mafia angehören sollen. Sie wurden Montagfrüh in mehreren Provinzen Süditaliens, aber auch im Norden festgesetzt, teilten die Carabinieri in Reggio Calabria an der Stiefelspitze Italiens mit. Den Menschen wird demnach eine lange Liste von Straftaten vorgeworfen - etwa Drogenhandel, Mafia-Mitgliedschaft, Wahleinmischung, illegaler Waffenbesitz, versuchter Mord und Wucher.

Die Ermittlungen liefen seit 2016, unter anderem gegen den Pisano-Clan, auch bekannt als die "Teufel von Rosarno". Dabei wurde ein Netzwerk des Drogenhandels der 'Ndrangheta aufgedeckt. Ans Licht kamen Verstrickungen mit anderen Mafia-Organisationen in Süditalien. Unter den Festgenommenen sei auch ein Bürgermeister, hieß es. In der Stadt Lamezia Terme in Kalabrien hatte am vorigen Mittwoch einer der größten Mafia-Prozesse der vergangenen Jahrzehnte mit mehr als 300 Angeklagten begonnen. Die Banden der Organisation 'Ndrangheta gelten als besonders mächtig und brutal.