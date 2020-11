Italienische Post kauft Briefdienstleister Nexive

Deal im Wert von 60 Mio. Euro

Die italienische Post hat ein Abkommen mit der niederländischen Post PostNL und mit der deutschen Gesellschaft Mutares Holding für den kompletten Erwerb der in Italien aktiven Nexive Group abgeschlossen. Der Deal hat einen Umfang von 60 Mio. Euro, teilte die italienische Post in einer Presseaussendung am Montag mit. Die Operation soll bis Ende Jänner 2021 abgeschlossen werden.

Nexive ist als Briefdienstleister auf dem italienischen Markt mit einem Anteil von 12 Prozent präsent. 2019 verteilte die Gesellschaft acht Millionen Pakete und erreichte einen Umsatz von 200 Mio. Euro. Sie beschäftigt 1.300 Personen. Dank der Akquisition von Nexive will die italienische Post Synergien heben und die Dienstleistungsqualität für die Kunden der beiden Unternehmen verbessern.

Die italienische Post hat in den ersten drei Quartalen 2020 einen Gewinnrückgang von 17 Prozent auf 898 Mio. Euro hinnehmen müssen. Der Umsatz fiel um 5,2 Prozent auf 7,67 Mrd. Euro.