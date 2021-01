Italienische Sozialdemokraten werben um Unterstützung für Conte

Appell an "alle demokratischen, liberalen und europafreundlichen Parteien"

Italiens Demokratische Partei (PD), zweitstärkste Einzelpartei im italienischen Parlament, stärkt in der Regierungskrise Premierminister Giuseppe Conte den Rücken. PD-Chef Nicola Zingaretti richtete am Sonntag einen Appell an "alle demokratischen, liberalen und europafreundlichen Parteien", damit sie im Parlament der Regierung Conte ihr Vertrauen aussprechen.

"Italien muss die Impfkampagne fortsetzen, das Wiederaufbauprogramm mit wichtigen sozialen Reformen umsetzen und die Beschäftigung garantieren", sagte Zingaretti bei einer Sitzung des Parteigremiums am Sonntag in Rom. Das Land könne sich einen Regierungssturz in dieser Phase der Corona-Pandemie nicht erlauben.

Der PD-Chef sprach sich gegen eine Einheitsregierung aus, an der sich auch oppositionelle Mitte-Rechts-Kräfte beteiligen könnten. "Dieser Weg ist für uns unannehmbar, wir werden ihn nicht beschreiten", erklärte Zingaretti.

Am Montag und Dienstag will sich Regierungschef Conte im Parlament zur Krise äußern. Vor dem Vertrauensvotum am Montag will er zunächst in der größeren den beiden Parlamentskammern sprechen, am Dienstag dann im Senat - der kleineren Kammer. Im Senat könnte es für Conte problematisch werden, eine Mehrheit zu erlangen.

Die Regierungskrise war in Italien am Mittwoch ausgebrochen, nachdem der Juniorpartner Italia Viva dem Kabinett Conte sein Vertrauen entzogen hatte. Damit ist die Regierungskoalition geplatzt. Das Bündnis aus der PD, der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und Italia Viva um Ex-Premier Matteo Renzi ist seit September 2019 im Amt.