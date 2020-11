Italienischer Zahlungsdienstleister Nexi fusioniert mit Rivalen Net

Dank des Zusammenschlusses soll ein Koloss mit einem Jahresumsatz von 2,9 Mrd. Euro entstehen

Der italienische Zahlungsdienstleister Nexi fusioniert mit dem skandinavischen Rivalen Nets. Die beiden Gesellschaften einigten sich am Sonntag auf den Zusammenschluss. Damit entstehe eine internationale Plattform, die in über 25 Ländern der Welt präsent sein wird, hieß es in einer Presseaussendung am Sonntagabend.

Durch die Fusion soll ein Koloss mit einem Jahresumsatz von 2,9 Mrd. Euro und einem Betriebsergebnis von 1,5 Mrd. Euro entstehen. Erwartet werden Synergien in der Größenordnung von 170 Mio. Euro. Nets Wert wird auf circa 7,8 Mrd. Euro beziffert.

Die aus der Fusion entstehenden Gesellschaft wird von Nexis CEO Paolo Bertoluzzo geführt werden. Nets Chef Bo Nilsson steigt in den Aufsichtsrat ein. Die Transaktion soll über einen Aktientausch abgewickelt werden, wobei Nets in Nexi eingebracht wird.

Der Finanzinvestor Hellman & Friedman hatte Nets 2017 für etwa 5,2 Mrd. Dollar gekauft und danach mehrere Wettbewerber übernommen, um die Position des Dienstleisters in Europa zu stärken. Dazu gehörten etwa 2018 die Übernahme des deutschen Unternehmens Concardis und erst jüngst der CCV Schweiz SA.

Nexi hatte erst Anfang Oktober die Übernahme des Rivalen SIA bekannt gemacht. Allein dadurch soll ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 15 Mrd. Euro und Einnahmen von 1,8 Mrd. Euro entstehen. Die Übernahme von SIA will Nexi ungeachtet der Verhandlungen mit Nets vorantreiben. SIA unterstütze das Vorhaben, erklärten die Italiener. Nexi ist aktuell an der Börse rund 8,3 Mrd. Euro wert.