Italiens Ex-Premier Conte will für Parlamentssitz kandidieren

Parteiloser Jurist will nach Ende seiner Regierung weiterhin in der Politik bleiben

Nachdem dem Platzen seiner Pläne für eine dritte Regierung will der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte weiterhin in der Politik bleiben. Er werde an Nachwahlen für die Nachbesetzung eines vakanten Sitzes in der Abgeordnetenkammer im Wahlkreis von Siena teilnehmen, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" (Dienstagsausgabe). Der süditalienische Jurist, der seit Juni 2018 amtierte, ist parteilos.

Um weiter in der Politik zu bleiben, soll Conte als Kandidat eines Bündnisses aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten (PD/Partito Democratico) für den Sitz in der Abgeordnetenkammer antreten, den Ex-Wirtschaftsminister Pier Carlo Padoan freimachte, weil er im April zum Verwaltungsratspräsidenten der Bank Austria-Mutter UniCredit aufrückt. Ein Datum für die Nachwahlen gibt es zwar noch nicht, sie werden wahrscheinlich im Frühjahr stattfinden. PD und die Fünf-Sterne-Bewegung hatten auch Contes Regierung gestützt.

Der 56-jährige Conte rückt inzwischen zum Regisseur eines möglichen Einstiegs der Fünf-Sterne-Bewegung in die Regierung unter dem designierten Premier Mario Draghi auf. Der Rechtsprofessor zieht die Fäden, um die Allianz aus Fünf Sternen und Sozialdemokraten auch im Rahmen eines Kabinetts Draghi fortzusetzen. Zugleich bemüht sich Conte, die Bedenken der europakritischen Hardliner innerhalb der Cinque Stelle zu zerstreuen, die mit Argusaugen auf ein Engagement in einer vom "Mister Euro" Draghi geführten Regierung blicken.

"Der Beitritt in eine Regierung Draghi ist für einige Fünf-Sterne-Mitglieder kein einfacher Schritt. Ihre Bedenken sind verständlich, doch jetzt ist es an der Zeit, an die Probleme der Menschen zu denken und für das Wohl des Landes zusammenzuarbeiten", sagte Conte. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Fünf Sterne auch mit Draghi als Premier eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des Regierungskurses spielen werden.

Conte bestritt, dass ihm ein Ministerposten in der neuen Regierung winke. Medien spekulieren indes bereits darüber, dass der beliebte Ex-Premier die Führung der Protestbewegung übernehmen könnte. Diese hat seit dem Rücktritt von Luigi Di Maio vor 13 Monaten keinen Parteivorsitzenden, sondern lediglich einen Interimschef, Senator Vito Crimi.

Inzwischen setzte Draghi am Dienstag seine Konsultationen mit den Parteien fort. Geplant sind Gespräche unter anderem mit der Fünf-Sterne-Bewegung, der rechten Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini und den Sozialdemokraten.