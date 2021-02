Italiens Exporte 2020 um 9,7 Prozent eingebrochen

Stärkster Rückgang seit 2009

Die italienischen Exporte sind 2020 um 9,7 Prozent eingebrochen. Das ist das schlechteste Resultat seit 2009, geht aus Angaben des italienischen Statistikamts Istat am Dienstag hervor. Lediglich bei den Lebensmittelexporten meldete Italien ein Plus von 1,8 Prozent auf 46,1 Mrd. Euro.

Italienische Exporte nach China gingen 2020 um 0,6 Prozent zurück, während der Rückgang in Richtung Frankreich 11,7 Prozent und in Richtung Großbritannien 11,1 Prozent betrug. Die Exporte in Richtung USA fielen um 6,7 Prozent und damit unter dem Durchschnitt.

Das Minus bei den italienischen Exporten betraf sowohl den EU-Raum (- 9,7 Prozent) als auch den Nicht-EU-Raum (- 9,8 Prozent). Der Rückgang sei insbesondere auf das Minus der Exporte von Maschinen (-12,6 Prozent), Erdölprodukten (- 42,1 Prozent) und Lederwaren (-20,8 Prozent) zurückzuführen, schrieb Istat.

Der Landwirtschaftsverband Coldiretti betonte, dass in Zeiten der Pandemie die Nachfrage nach gesünderen Produkten gestiegen sei. Die Ausfuhren von Tomatenkonserven kletterten um 17 Prozent, jene von Nudeln um 16 Prozent und von Olivenöl um fünf Prozent. Auch bei den Exporten von Obst und Gemüse kam es zu einem Plus von fünf Prozent. Die Weinexporte fielen dagegen um drei Prozent, was unter anderem auf die Schließung von Restaurants, dem Hauptverkaufsmarkt für hochwertige Weinflaschen, zurückzuführen sei.

Mehr als die Hälfte (55 Prozent) von Italiens Lebensmittelexporten gingen 2020 in andere Länder der Europäischen Union, wobei Deutschland mit 7,73 Milliarden (Plus 6 Prozent), der Hauptkunde war, während Frankreich mit 5,08 Milliarden an zweiter Stelle stand. Es folgte Großbritannien (Plus 2,8 Prozent) mit 3,6 Milliarden. Außerhalb der EU-Grenzen sind die USA mit 4,9 Milliarden Exporten der führende Handelspartner.