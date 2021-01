Italiens Expremier Renzi wegen Zusammenarbeit mit Riad unter Druck

"Saudi Arabien könnte der Ort für eine neue Renaissance sein"

Italiens Expremier Matteo Renzi, Protagonist der Verhandlungen für die Bildung einer neuen Regierung in Rom, gerät wegen seiner Zusammenarbeit mit der saudiarabischen Regierung unter Druck. Italienische Medien veröffentlichten ein Interview Renzis mit Arabiens Kronprinzen Mohammed bin Salman, der De-Facto-Herrscher des Königreichs. Darin lobte Renzi die Investitionspolitik des Kronprinzen in seinem Land, die laut dem Italiener zu einer "Renaissance" in Arabien führen könnte.

"Saudi Arabien könnte der Ort für eine neue Renaissance sein", sagte der Expremier. "Für mich ist es ein besonderes Privileg mit Ihnen über Renaissance zu sprechen, weil ich nicht nur Italiens Expremier, sondern auch früherer Bürgermeister von Florenz gewesen bin, der Stadt, in der die Renaissance, ausgerechnet nach einer Epidemie, entstanden ist", sagte Renzi im Interview. Dabei lobte er unter anderem die "niedrigen Lohnnebenkosten" im Königreich. Für seine Beratungsarbeit für Riad soll Renzi jährlich 80.000 Euro erhalten haben, berichtete italienische Medien.

Das Interview sorgte in Italien für Aufregung. Das Außenministerium kündigte einen Stopp italienischer Exporte von Raketen und Flugzeugbomben in Richtung Saudi Arabien und Arabischen Emiraten an. Politische Gegner riefen Renzi auf, über die Hintergründe seiner Beratertätigkeit mit Riad zu berichten. Der italo-belgische EU-Parlamentarier Marc Tarabella wies auf eine mögliche Verantwortung der saudiarabischen Regierung bei der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi im Oktober 2018 hin.

Rückendeckung erhielt Renzi von seinen Parteikollegen. Die Liste der italienischen Politiker mit Beratungsverträgen im Ausland sei lang. Renzi selber erklärte sich bereit, nach Ende der politischen Konsultationen zur Bildung einer Regierung in Rom über seine Zusammenarbeit mit Riad zu berichten.

Die Verbindungen Renzis mit Riad erschweren die Verhandlungen für die Bildung einer neuen italienischen Regierung. Mit seinem Austritt aus der Regierungskoalition infolge des Streits um die Verteilung der EU-Hilfsgelder hatte Renzi sein Land vor zwei Wochen in eine Regierungskrise gestürzt. Prominente Mitglieder der Regierungspartei Fünf Sterne stemmen sich gegen eine Wiederbelebung der politischen Allianz mit Renzis Kleinpartei Italia Viva, die seit Oktober 2019 die Regierung von Premier GIuseppe Conte stützte.

Renzi sei kein zuverlässiger Verbündeter, sondern ein Verräter, warnte der Fünf-Sterne-Spitzenpolitiker Alessandro Di Battista. "Nie wieder mit Renzi!", lautet sein Slogan. Eine neue Koalition mit Renzi könnte die Fünf-Sterne-Bewegung zutiefst spalten - mit gravierenden Folgen. Denn mit circa 32 Prozent der Stimmen im Parlament ist die Gruppierung für die Regierungsbildung entscheidend.