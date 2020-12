Italiens Hilfsorganisation will neues Schiff aufs Mittelmeer schicken

Über 1.000 Plätze an Bord

Die italienische Hilfsorganisation "Mediterranea" plant im kommenden April ein neues Rettungsschiff aufs Mittelmeer zu schicken. An Bord des Schiffes "Mare Jonio 2", an dem zurzeit im Hafen Bremens gearbeitet wird, sollen bis zu 1.000 Migranten zur gleichen Zeit an Bord genommen werden können, berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica" (Montagsausgabe).

72 Meter lang ist das norwegische Schiff, das bisher zur technischen Unterstützung von Ölplattformen diente und als Rettungsschiff umfunktioniert werden soll. An Bord soll eine Crew von bis zu 36 Personen gehen. Das Schiff soll die "Mare Jonio" ersetzen, die zu Instandhaltungsarbeiten im Hafen Venedig vor Anker liegt.

800.000 Euro zahlt "Mediterranea" für das Schiff, berichtete das Blatt. 100.000 Euro im Monat wird die Mission im Mittelmeer kosten. Daher startet die italienische Organisation mit Spendensammlungen zur Finanzierung des Schiffes.

Die Hilfsorganisation "Mediterranea" war 2018 gegründet worden. Die Initiative wird von einer Gruppe linker Parlamentarier in Italien unterstützt. Das Beobachtungsschiff "Mare Jonio", das offiziell die Situation vor der libyschen Küste beobachtete und Zeugenberichte sammelte, hat in den vergangenen zwei Jahren 374 Migranten gerettet.