Italiens Inflation legte zum Jahresstart unerwartet deutlich zu

Teurere Energie trieb deutsche Erzeugerpreise kräftig nach oben Teurere Energie hat die Erzeugerpreise in Deutschland im Jänner so stark in die Höhe getrieben wie seit Oktober 2008 nicht mehr. Verglichen mit dem Vorjahresmonat legten die Preise um 5,7 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Vor allem Mineralölprodukte schlugen deutlich stärker zu Buche als vor einem Jahr.