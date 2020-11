Italiens Kulturministerium will Pasolinis Turm retten

Mittelalterliche Burg könnte zu einem Museum werden

Das italienische Kulturministerium will einen mittelalterlichen Turm in Chia in den Wäldern der Gemeinde Soriano del Cimino nördlich von Rom erwerben. Dabei handelt es sich um den letzten Wohnsitz des Schriftstellers und Regisseurs Pier Paolo Pasolini. Seine Erben wollen den 185 Quadratmeter großen Turm und das 12.000 Quadratmeter große Grundstück für 800.000 Euro verkaufen, da sie für die Instandhaltungskosten nicht mehr aufkommen können, berichteten italienische Medien.

Der Turm, der Rest einer Burg aus dem 13. Jahrhundert, der unter anderem im Besitz der Adelsfamilien Orsini und Borghese stand, war von Pasolini 1970 erworben worden. In Chia zog sich der Autor und Filmemacher gern in Einsamkeit zurück. Hier besuchten ihn seine engsten Freunde, wie die Regisseure Bernardo Bertolucci und Ettore Scola. Der Turm steht auf einem Hügel, von dem man einen atemberaubenden Ausblick auf die Gegend voller Wälder genießen kann.

Nach dem Beschluss der Pasolini-Erben, den Turm zu verkaufen, schaltete sich das Kulturministerium in Rom ein. "Wir wollen vermeiden, dass der Turm in ein Hotel umgewandelt wird", verlautete aus dem Ministerium, der die "Torre di Chia" jetzt erwerben will. Indiskretionen zufolge könnte der Turm in ein "Museum Pasolini" umgewandelt werden.

Pasolini, Sohn eines Offiziers und einer Bauerntochter, wurde am 5. März 1922 geboren. Er zog im Alter von 28 Jahren als Lehrer nach Rom. In seiner Heimatregion Friaul verfasste er noch Bauerngedichte, in Rom lebte er dann in Elendsvierteln. "Ragazzi di vita" (Kerle des Lebens) heißt eines seiner Prosawerke über die Welt des Lumpenproletariats. "Accattone" (1961) über die aggressiven Jugendlichen in den Barackenvierteln von Rom war sein erster großer Filmerfolg. 1962 folgte "Mamma Roma" mit Anna Magnani. Am 2. November 1975 wurde die Leiche des damals 53-jährigen Pasolini auf einem Fußballplatz in Ostia bei Rom gefunden - erschlagen und verstümmelt, angeblich von einem Strichjungen. Die Hintergründe des Mordes sind bis heute noch teilweise ungeklärt.