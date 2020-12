Italiens Lega kritisiert Verschärfung von Tiroler Lkw-Nachtfahrverbot

"Angriff auf italienische Wirtschaft"

Italiens oppositionelle Rechtspartei Lega hat die jüngste Verschärfung des Lkw-Nachtfahrverbots in Tirol, wonach ab 1. Jänner auch Lkw der neuesten Schadstoffklasse Euro VI in der Nacht nicht mehr im Transitverkehr durch Tirol fahren dürfen, scharf kritisiert. Die Partei bezeichnete die Tiroler Maßnahme als "Angriff" auf Italien und auf seine Wirtschaft.

Die Verschärfung des Lkw-Nachtfahrverbots schade dem italienischen Export, denn 70 Prozent der italienischen Ausfuhren über den Brenner ins Ausland gelangen, so der EU-Parlamentarier der Lega, Paolo Borchia, in einer Presseaussendung am Freitag. 39 Mio. Tonnen Güter für einen Gesamtwert von 90 Mrd. Euro passieren den Brenner. Mit der Verschärfung des Lkw-Nachtfahrverbots seien zusätzliche Kosten, sowie ein Verlust der Wettbewerbsfähigkeit italienischer Unternehmen verbunden.

"Das ist ein Problem nicht nur zwischen Italien und Österreich, sondern eine Thematik, die die ganze EU betrifft. Die EU-Kommission gibt Italien zwar recht, hat jedoch keine Schritte gegen eine Maßnahme ergriffen, die unserem Land schwer schadet", so Borchia.

Kritik war auch aus Bayern gekommen. Aus Tirol hieß es daraufhin, dass die Maßnahme nicht überraschend komme.