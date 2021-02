Italiens Modebranche meldete Umsatzrückgang von 26 Prozent

Italiens Wirtschaft schrumpfte im 2. Quartal um 0,8 Prozent Im zweiten Quartal 2012 ist Italiens Wirtschaft um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal gesunken, berichtete Istat, der somit die bereits am 10. September mitgeteilten Resultate bestätigte. Gegenüber dem Vergleichsquartal 2011 sank Italiens Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,6 Prozent. Das ist das schlechteste Ergebnis seit dem vierten Quartal 2009 als der BIP-Rückgang 3,5 Prozent betragen hatte. Damit verzeichnete Italien jetzt bereits in vier Quartalen in Folge einen BIP-Rückgang.