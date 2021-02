Italiens Notenbank spürt Inflationserwartungen auf Twitter nach

Spanien: Notenbank rechnet mit Wirtschaftswachstum Die spanische Wirtschaft wird nach Einschätzung der Notenbank stärker wachsen als erwartet. Die Zentralbank veranschlagte in ihrer am Mittwoch veröffentlichten aktualisierten Prognose für 2014 ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 1,3 Prozent. 2015 soll die Konjunktur dann noch besser in Fahrt kommen und ein Plus von 2,0 Prozent erreicht werden.