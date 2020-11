Italiens Parlament stimmt Ausweitung des Defizits zu

Mit Haushaltsänderungen sollen Stützungsmaßnahmen finanziert werden

Sowohl die Abgeordnetenkammer als auch der Senat in Rom haben am Donnerstag mit breiter Mehrheit einem Plan der Regierung von Premier Giuseppe Conte für eine Aufstockung des Budgets im Ausmaß von acht Milliarden Euro zugestimmt. Dieser Schritt gilt laut der Regierung als notwendig, um Unternehmen und Familien, die in Folge der Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind, weiterhin zu unterstützen.

Für die Ausweitung des Budgetdefizits stimmten fast alle Parteien. Mit 552 Stimmen und keiner Stimmenenthaltung wurde die Haushaltsänderung in der Abgeordnetenkammer verabschiedet. Es gab sechs Stimmenenthaltungen. Im Senat wurde die Budgetaufstockung mit 278 Stimmen, vier Gegenstimmen und 4 Stimmenenthaltungen durchgesetzt.

Noch bis Ende dieser Woche will die Regierung Conte ein weiteres Hilfspaket für die von der neuen Epidemiewelle stark betroffenen Berufsgruppen verabschieden. Dabei handelt es sich bereits um das vierte Paket von Corona-Hilfen seit Beginn der zweiten Epidemiewelle in Oktober. Insgesamt wurden bisher Hilfsmaßnahmen in der Größenordnung von 100 Mrd. Euro locker gemacht. In diesem Jahr rechnet die italienische Regierung mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in der Größenordnung von rund 10 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP).