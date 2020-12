Italiens Parlament stimmt für Reform des europäischen Rettungsschirms

ESM-Debatte hatte für Divergenzen in den Kräften der Regierungskoalition gesorgt

Das Parlament in Rom hat am Mittwoch grünes Licht für die Zustimmung der Regierung Conte zu den Änderungen am europäischen Rettungsschirm (ESM) gegeben. Sowohl die Abgeordnetenkammer als auch der Senat sprachen sich für eine Reform des Rettungsschirms ESM aus.

Ministerpräsident Giuseppe Conte plädierte in einer Ansprache vor Beginn der Abstimmung am Mittwoch für eine Stärkung Europas und eine Reform des ESM. Kritiker der Reform, darunter die rechte Lega und mehrere Parlamentarier aus den Reihen der mitregierenden Fünf-Sterne-Bewegung, warnten, dass ESM-Gelder an zu strenge Sparregeln gekoppelt werden könnten. Rom hat auch deshalb keinen Antrag auf zinsgünstige ESM-Darlehen als Pandemie-Hilfe gestellt.

Conte forderte vom Parlament ein Signal der Geschlossenheit vor Beginn des EU-Gipfels am Donnerstag und Freitag in Brüssel, wo auch die Reform des Stabilitätsmechanismus ESM gebilligt werden soll. "Das Erscheinungsbild der EU ändert sich gerade, wir sind entschlossen, dass das neue Europa den engen Ansatz der Sparpolitik überwinden muss", sagte Conte. Der ESM solle den Euro-Ländern helfen, die in Finanznot geraten, und die Stabilität der Gemeinschaftswährung absichern.

Die ESM-Debatte hatte für Divergenzen innerhalb der Kräfte der Regierungskoalition gesorgt, die das Kabinett Conte unterstützen. Die regierende Fünf Sterne-Bewegung, die seit jeher gegen eine ESM-Reform ist, drohte gegen die Pläne des Regierung zu stimmen, was die Koalition wesentlich geschwächt hätte. Nach langwierigen Debatten entschloss sich die Fünf Sterne-Bewegung allerdings, doch Conte zu unterstützen. Einige Parlamentarier der Bewegung stimmten jedoch im Parlament gegen die ESM-Reform.