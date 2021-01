Italiens Premier Conte stellt sich Vertrauensvotum im Senat

Regierungschef bewältigte erste Hürde in der Abgeordnetenkammer mit klarer Mehrheit

Italiens Premier Giuseppe Conte steht vor einer entscheidenden Hürde im Parlament. Nach dem Austritt des Juniorpartners Italia Viva um Expremier Matteo Renzi aus der Regierungskoalition stellt sich Conte am Dienstag einer Vertrauensabstimmung im Senat und sucht nach einer Mehrheit zur Fortsetzung seines Regierungskurses. Am Montagabend hatte er bereits eine erste Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer überstanden.

Conte gewann das Votum dort mit 321 gegen 259 Stimmen, 27 Abgeordneten enthielten sich. Zuvor hatte der Premier um die Unterstützung europaorientierter Kräfte geworben und eine Regierungsumbildung angekündigt.

Italien ist in eine Regierungskrise gestürzt, nachdem am Mittwoch Contes Juniorpartner Italia Viva um Expremier Matteo Renzi aus der Koalition ausgetreten ist. Der parteilose Jurist ist seit Juni 2018 im Amt und hat bereits einen Koalitionswechsel im September 2019 überstanden.